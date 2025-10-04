В столице Грузии 4 октября начались акции протеста, приуроченные к выборам в местные органы власти. Протестующие перекрыли проспект Руставели и собрались перед зданием парламента, а также на площади Свободы у памятника Святому Георгию.

Студенты, участвующие в митинге, требуют свободного и независимого будущего для страны, обвиняя власти в тесных связях с Россией. Они скандируют лозунги против действующего правительства и настаивают на мирных переменах.

Выборы в органы местного самоуправления проходят с 8:00 до 20:00. В них участвуют 12 политических партий, в Тбилиси также избирают мэра среди девяти кандидатов.