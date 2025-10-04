Премьер Албании Эди Рама заявил, что сказанное в шутку заявление о «мире с Азербайджаном» превратили в инструмент политической атаки. В соцсети Х он отметил, что безобидная шутка внезапно превратилась в мировые заголовки, затмив реальные итоги встречи. Премьер-министр обвинил СМИ в искажении его слов, сказанных на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

«Поистине удивительно, как работают современные СМИ и как так называемая «вирусность» может так легко искажать реальность. Фраза, сказанная в хорошем настроении, в духе дружбы, внезапно превращается во всемирные заголовки целого саммита, в то время как все остальное, реальная суть, становится неуместным», — написал Рама.

Он подчеркнул, что его слова были лишь ссылкой на оговорку президента США Дональда Трампа, который ранее дважды перепутал Армению и Албанию, говоря о мирных инициативах.

«Сегодня было весело встретиться с моим старым другом Ильхамом Алиевым и в присутствии Эммануэля Макрона сослаться на слова президента Трампа. Но это был всего лишь дружеский момент», — пояснил премьер.

Ранее на полях саммита Рама обратился к Макрону с шуткой: «Вы должны извиниться за то, что не поздравили нас с миром между Азербайджаном и Албанией». Реплика вызвала улыбку у президента Азербайджана Ильхама Алиева, а французский лидер ответил: «Я очень извиняюсь за это».

Рама добавил, что несправедливо превращать этот эпизод в политическую атаку: «Конечно, ничего страшного, если это распространится, но делать из этого предмет для нападок просто неправильно».

Он также отметил: «правда в том, что президент Трамп показал себя лидером, который спустя много лет вернул слово «мир» в лексикон Запада». По словам Рамы, американский лидер «добился мира там, где другие потерпели неудачу, и продолжает неустанно к этому стремиться».