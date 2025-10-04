Самолет Turkish Airlines с активистами флотилии Global Sumud вылетел из Израиля в Стамбул.

На борту – турки и граждане 12 стран: США, ОАЭ, Алжир, Марокко, Италия, Кувейт, Ливия, Малайзия, Мавритания, Швейцария, Тунис и Иордания.

Несколько дней назад израильские суда заблокировали флотилию Global Sumud, направлявшуюся с гуманитарной миссией к берегам сектора Газа. Организаторы миссии заявили, что на корабли поднялись военнослужащие: «Наши суда незаконно заблокированы. Камеры отключены, а на борт поднялись военные».

Согласно информации, израильские силовики задержали членов экипажа двух кораблей — «Альма» и «Сирус». По словам организаторов флотилии, 47 судов перевозили более 500 активистов. При этом Израиль обвинил некоторых ключевых участников в связях с палестинским движением ХАМАС.