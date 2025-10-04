В период с января по сентябрь этого года Азербайджан импортировал из Турции одежду на сумму 39,247 млн долларов США. По данным Совета экспортеров Турции, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 14 % меньше.

Только в сентябре Турция экспортировала в Азербайджан одежду на сумму 6,491 млн долларов США, что на 1,9 % больше по сравнению с прошлым годом.

За 9 месяцев общая стоимость экспорта одежды из Турции снизилась на 6,5 % в годовом исчислении и составила 12,712 млрд долларов США, а в сентябре — уменьшилась на 5,7 % до 1,491 млрд долларов США.

Среди стран, импортирующих наибольшее количество турецкой одежды, лидируют Германия — на 2 058,693 млн долларов США (на 6,8 % меньше, чем год назад), Нидерланды — на 1 505,361 млн долларов США (-6 %) и Испания — на 1 280,214 млн долларов США (-9,8 %).