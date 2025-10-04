Тела трех человек, вероятно, членов одной семьи, были обнаружены на улице Навтлуги в районе Исани в Тбилиси, сообщил телеканал «Пирвели».

По предварительным данным, причиной смерти стало падение с высокого этажа жилого дома. Среди погибших ребенок и двое взрослых.

По информации СМИ, инцидент произошел в жилом комплексе «Арки». Телеканал «Формула» сообщает, что члены семьи упали с 22-го этажа.

СМИ также приводят возраст погибшего ребенка – 12 лет. Отмечается, что жертвы – иностранцы, снимавшие квартиру в Тбилиси.

МВД на данном этапе рассматривает версию самоубийства.