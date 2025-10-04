Во втором квартале этого года объём финансовых поступлений в бюджет Азербайджана составил 28,9 млрд манатов, что на 7,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным Центробанка Азербайджана (ЦБА), в апреле-июне наибольшую долю в общих поступлениях обеспечили сектора госуправления и оборона (25,6 %), оптовая и розничная торговля (14,7 %), а также строительство (12,6 %).

За год наибольший вклад в рост поступлений внес строительный сектор (+ 504,7 млн манатов) и добывающая промышленность (+ 490,8 млн манатов).

«В целом во втором квартале по сравнению с предыдущими периодами динамика финансовых поступлений была менее волатильной. Несмотря на снижение в апреле, начиная с мая наблюдалась устойчивая тенденция роста. В результате к концу июня объём поступлений превысил максимум прошлого года», — отметили в ЦБА.