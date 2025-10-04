Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в пленарном заседании Международного форума Digital Bridge: Generative Nation, где вручил награды лауреатам премии Digital Bridge Awards и посетил выставку цифровых решений.

«Глава государства акцентирует внимание именно на развитии искусственного интеллекта и превращении Казахстана в течение трёх лет в полноценную цифровую страну. Наши граждане обладают большим потенциалом и могут создавать прорывные проекты. Мы, в свою очередь, должны оказать им всестороннюю поддержку. В этой работе важна роль каждого — бизнеса, науки и государственных структур», — заявил Бектенов.

Казахстан занимает 24-е место в мире по развитию электронного правительства и 10-е по онлайн-услугам. Правительство развивает цифровую инфраструктуру и создаёт условия для продуктивной работы специалистов AI и IT-сферы. В 20 вузах действуют программы по искусственному интеллекту, а около 500 тысяч человек обучаются по проектам AI Qyzmet, AI Sana, Tomorrow School и QazCoders.

Особое значение, отметил премьер-министр, имеет открытие Alem.ai — ключевого звена цифровой инфраструктуры, которое станет платформой для исследований, внедрения передовых решений и акселерации стартапов. Важную роль играет и Astana Hub, чей венчурный фонд помогает казахстанским проектам выходить на мировой рынок.

Реализуется стратегия по увеличению экспорта IT-услуг до $1 млрд к концу года. В страну уже пришли ведущие мировые компании — Playrix, Mytona, NetCracker и другие, что подтверждает доверие международных инвесторов.

«Созданное недавно Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития сфокусировано именно на осуществлении следующего технологического рывка. Инициативы президента по созданию национальной образовательной платформы и учреждению исследовательского ИИ-университета дадут серьёзный импульс подготовке квалифицированных кадров для рынка будущего», — подчеркнул Бектенов.

Он сообщил, что в ходе форума Digital Bridge 2025 подписано более 30 меморандумов о сотрудничестве. При правительстве действует Цифровой штаб, который помогает оперативно решать вопросы бизнеса и устранять барьеры для участников рынка.

По словам премьер-министра, Казахстан открыт к совместной реализации проектов, направленных на укрепление цифровой экономики и построение сильного, инновационного государства.