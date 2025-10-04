Законопроект о возвращении в Кыргызстане смертной казни может быть вынесен на референдум. Об этом заявил в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству Кабар.

«Законопроект о внесении изменений в конституцию сначала будет вынесен на общественное обсуждение. После этого Конституционный суд даст заключение по законопроекту о внесении изменений в конституцию. Законопроект может быть принят на референдуме», — сказал он.

По его словам, данный вопрос может быть решен «путем всенародного голосования». Президент напомнил, что сейчас смертная казнь в Кыргызстане запрещена и каждый человек имеет право на жизнь.

«Если большинство народа это поддержит, то новоизбранный Жогорку Кенеш (Верховный совет) должен принять законы о выходе из международных договоров и внесении изменений в действующие трудовые кодексы и законы», — пояснил глава государства.