36 граждан Турции, находившихся на кораблях Глобальной флотилии Сумуд, захваченных силами Израиля в международных водах, сегодня будут отправлены на родину специальным авиарейсом.

0б этом сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели.

Кечели отметил, что МИД внимательно отслеживает судьбу граждан стран, находившихся на этих судах, и продолжает дипломатические усилия по безопасному возвращению граждан Турции на родину.

«В настоящее время продолжаются работы по точному определению числа наших граждан. Необходимые процедуры выполняются для того, чтобы другие граждане также как можно скорее вернулись в страну», — сообщил Кечели.