Израиль и ХАМАС, предположительно, 5 октября проведут переговоры в египетском городе Эль-Ариш. Канал 12, в настоящее время ведется активная подготовка к встрече.

По данным источников, переговоры пройдут на уровне высших представителей сторон. Израильскую делегацию возглавит министр стратегического планирования Рон Дермер.

С американской стороны ожидается участие советника по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, а также, возможно, бизнесмена и бывшего старшего советника президента США Джареда Кушнера.