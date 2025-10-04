По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть юго-восточный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15–17 °, днём 20–25 °. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70-80%, днем 60–65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами прогнозируется туман, ветер западный. Температура воздуха ночью составит 11–16 °, днем — 20–25 °; в горах ночью — 4–8 °, днем — 10–15 °.