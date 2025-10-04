Дональд Трамп опубликовал обращение, в котором заявил, что «мы очень близки к тому, чтобы на Ближнем востоке воцарился мир».

«Я хочу поблагодарить страны, которые помогли мне собрать всё это воедино: Катар, Турцию, Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию и многих других. Так много людей боролись так усердно.

Это большой день. Посмотрим, как всё обернётся. Нам нужно окончательно закрепить договорённости и сделать всё конкретным.

И, что очень важно, я с нетерпением жду того момента, когда заложники вернутся домой к своим родителям. К сожалению, вы знаете, в каком они состоянии. Но пусть они тоже вернутся домой к своим родителям, потому что их родители ждали их так же сильно, как если бы тот молодой человек или девушка были живы.

Я просто хочу, чтобы вы знали — это особенный день, возможно, во многом беспрецедентный. Это действительно беспрецедентно. Но спасибо всем вам и всем тем великим странам, которые помогли.

Мы получили огромную помощь. Все были едины в желании, чтобы эта война закончилась, и чтобы на Ближнем Востоке воцарился мир. И мы очень близки к тому, чтобы этого достичь.

Спасибо всем, и все будут справедливо к этому отнесены», — заявил президент США.