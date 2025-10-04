В Кельбаджаре заложен фундамент высотной ветровой электростанции (ВЭС), первоначальная мощность которой составит 240 МВт. Турецкая компания ООО Baltech Green сообщает, таким образом дан старт измерению ветрового потенциала Кельбаджара.

В настоящее время уже функционируют две мачты для измерения ветра, которые собирают данные. В скором времени к ним добавится лидарная система, что позволит еще точнее оценить потенциал площадки.

Проект реализуется совместным предприятием ООО Kalbajar Energy.

Ожидается, что электростанция начнет коммерческую эксплуатацию в начале 2028 года с первоначальной мощностью 240 МВт. Проект в перспективе может достичь общей мощности до 600 МВт.

В соответствии с планами Азербайджана, к 2027 году в стране будет построено восемь промышленных солнечных и ветряных электростанций общей мощностью около 2 ГВт. Суммарные инвестиции в проекты оцениваются в 2,8 млрд долларов и будут профинансированы за счет иностранных и местных вложений.

Реализация этих планов позволит ежегодно вырабатывать 5,3 млрд кВт/ч «зеленой энергии», увеличить долю ВИЭ в энергосистеме до 32,6%, сэкономить 1,2 млрд кубометров газа в год и сократить выбросы парниковых газов на 2,5 млн тонн.

К 2030 году Азербайджан намерен достичь 6 ГВт установленной мощности ВИЭ, из которых 4 ГВт планируется экспортировать.