Орбан заявил, что у ЕС нет денег, чтобы финансировать войну в Украине, сообщили СМИ.

«Учитывая, что мы, европейцы, переживаем серьезный экономический кризис, нам нужна каждая копейка. Мы уже потратили 175–180 млрд евро, и каждый год нам придётся снова и снова тратить по 40, 50, 60 млрд. У нас просто нет этих денег. Эта стратегия не имеет ни рациональной основы, ни финансовой основы базы.

Мы не в состоянии финансировать эту войну и при этом хотеть победить такого противника, чтобы потом продолжить существовать с такими же деньгами и экономической мощью. Всё это — иллюзия. Она рухнет, а последствия будут серьезными», — заявил венгерский премьер.