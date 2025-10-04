Президент Польши Карол Навроцкий отдал распоряжение о размещении подразделений Вооружённых сил на границах с Германией и Литвой. Об этом сообщил Национальный бюро безопасности Польши.

«С 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года войска и подразделения Вооружённых сил Польши будут использоваться на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Республикой Литва для обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка в зоне пограничных пунктов и приграничной территории», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Вооружённые силы Польши размещаются для оказания помощи пограничникам.