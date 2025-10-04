4 октября 2020 года город Джебраил был освобожден от армянской оккупации.

Вместе с городом Джебраилом в тот же день были освобождены 9 сел — Кархулу, Шюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралйан и Дяджял.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 4 октября ежегодно отмечается как День города Джебраила.

Джебраил был оккупирован вооруженными силами Армении 23 августа 1993 года. Район площадью 1050 квадратных километров был захвачен армянскими оккупантами. На тот момент в районе, состоявшем из одного города, 4 поселков и 92 сел, проживало 52 тыс. 604 человека.