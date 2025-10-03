Турция рассматривает возможность возвращения своих граждан из «Флотилии стойкости» спецрейсом из Израиля в субботу.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели, передает РИА Новости.

«Сегодня консульские сотрудники посетили наших граждан на юге Израиля в Центре содержания. Это был первый визит. Наши сотрудники уже восемь часов как находятся там, контактируют с нашими гражданами», — сказал он.

По словам дипломата, состояние здоровья граждан Турции оценивается как удовлетворительное.