Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил публикацию в соцсети Instagram в связи с Днем сотрудничества тюркских государств 3 октября.

«В этот день в 2009 году в Нахчыване, на древней земле Азербайджана, была основана Организация тюркских государств.

От всей души поздравляю тюркский мир с этим знаменательным днём.

Тюркский мир — наша семья!

За последние 16 лет наша организация окрепла, приобрела огромное влияние в мире и расширила свои ряды.

Организация тюркских государств внесла большой вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в дальнейшее укрепление солидарности между тюркскими народами.

Азербайджан продолжит свои усилия по укреплению единства тюркского мира. Наше братство вечно!», — говорится в публикации.