В пятницу, 3 октября, в Миккели (Финляндия) официально открылся штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы (MCLCC), сообщает пресс-служба ведомства.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что штаб усилит безопасность страны и альянса. В настоящее время в штабе работают около 10 человек, в мирное время численность достигнет 50.

Штаб будет планировать и координировать действия сухопутных сил НАТО в регионе, включая проведение учений, а в чрезвычайных условиях — контроль и планирование операций на Крайнем Севере.