Кабинет министров Азербайджана внёс изменения в правила использования водных объектов для отдыха и спорта.

Ранее местные органы власти, с согласия органов охраны рыболовства, могли выделять участки на островах Каспийского моря, а также на реках и водоёмах страны для установки причалов специального назначения или устанавливать их для постоянной стоянки маломерных судов.

Теперь же, с целью охраны рыбных и водных биоресурсов, решение о выделении таких участков или установке причалов на островах Каспийского моря, реках и водоёмах будет приниматься только после согласования с Министерством сельского хозяйства.