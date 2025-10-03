Заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук посетит Азербайджан 13–14 октября. Визит приурочен к важной трехсторонней встрече представителей Азербайджана, России и Ирана, которая пройдет в Баку. От иранской стороны участие подтвердил министр транспорта и градостроительства Фарзане Садиг. В то же время пока неясно, ограничится ли программа поездки только этой встречей или запланированы также двусторонние переговоры с азербайджанскими и российскими коллегами, есть ли у визита другие официальные цели, помимо участия в трехстороннем формате.

С этим вопросом Minval Politika обратился к политологу Эльхану Шахиноглу, который отметил, что в ходе визита Оверчука особое внимание будет уделено развитию экономического сотрудничества и региональным транспортным проектам.

По словам эксперта, несмотря на существующие политические сложности, официальный Баку заинтересован в укреплении торгово-экономических связей с Россией. Шахиноглу подчеркнул, что «Азербайджан выступает за расширение транспортного коридора «Север-Юг», в котором участвуют Россия и Иран». Вместе с тем политолог обратил внимание на то, что «некоторые российские круги иногда создают искусственные препятствия для экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции», и выразил уверенность, что именно этот вопрос будет поднят в ходе переговоров в Баку.

Кроме того, Эльхан Шахиноглу указал на важность запуска Зангезурского коридора для экономических интересов всех стран региона, включая Россию. По его словам, «после запуска этого транспортного маршрута у России появится дополнительная возможность для перевозки своей продукции на различные рынки». Оверчуку, по мнению политолога, обязательно представят информацию о выгодах, которые Россия сможет получить от реализации данного проекта.