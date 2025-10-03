На форуме Digital Bridge 2025 в Астане один из ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта Кай-Фу Ли (CEO Sinovation Ventures и 01.ai) призвал к повышенной ответственности лидеров AI-компаний за последствия использования их технологий.

Он подчеркнул, что из-за жесткой конкуренции и жадности владельцы платформ могут откладывать вопросы безопасности, что создает риск появления моделей, способных нанести вред.

«Государства не должны позволять сверхкрупным игрокам действовать без ответственности», — отметил Ли Кай-Фу, представив три сценария развития отрасли: негативный — «мир по типу 1984» с гипермощными моделями в руках безответственных игроков; рабочий — с многоуровневой системой безопасности; и оптимистичный — где ИИ усиливает человеческий потенциал.

Эксперт подчеркнул, что выбор сценария зависит от действий бизнеса и регулирующих органов уже сегодня.