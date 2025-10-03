На форуме Digital Bridge 2025 профессор Стэнфорда Илья Стребулаев и CEO Digital Business Виталий Волянюк обсудили развитие венчурной индустрии в Казахстане. Эксперты отметили, что стране требуется десятки миллиардов долларов венчурного капитала для технологического прорыва, а стартапам с малых локальных рынков невозможно стать «единорогами» без глобальной стратегии.

«Да, это кажется невероятным, однако без этого невозможно достичь технологического прорыва», — сказал Стребулаев.

Он также выделил главные ошибки начинающих предпринимателей: сосредоточенность только на деньгах, игнорирование обратной связи и работа исключительно на внутренний рынок.