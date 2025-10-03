В Армению прибыла делегация США по вопросам таможенной и пограничной безопасности. Визит проходит в рамках документов, подписанных 8 августа в Вашингтоне, касающихся «маршрута Трампа» (TRIPP) через Сюник (Зангезур).

Как сообщили в посольстве США в Армении, специалисты с 29 сентября по 11 октября будут оценивать работу армянских пограничных сил, чтобы выявить направления, «требующие совершенствования».

В посольстве подчеркнули, что визит является «первым шагом на пути к установлению партнерства в рамках реализации проекта».