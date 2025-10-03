В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов по подозрению в убийстве, сообщают российские паблики.

По предварительным данным, у силовиков вопросы по преступлению, совершённому несколько лет назад.

Ранее, в октябре 2004 года, Генеральная прокуратура РФ арестовывала Сулейманова вместе с его деловым партнёром Татевосом Суриновым по обвинению в хищении и легализации авиационного оборудования на сумму $4,5 млн. Тогда Сулейманов был приговорён к 10 годам и 8 месяцам колонии строгого режима, однако в 2015 году вышел по условно-досрочному освобождению.