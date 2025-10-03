В Турции задержан агент израильской разведки «Моссад» Серкан Чичек, настоящее имя которого Мухаммед Фатих Келеш.

Операцию провели Национальная разведывательная организация Турции (MİT), прокуратура и полиция Стамбула. Чичек признался в шпионаже по заданию Файсала Рашида из «Моссада» и в слежке за палестинским активистом, критикующим политику Израиля.

Ранее Чичек занимался детективной деятельностью и сотрудничал с лицами, имеющими связи с Израилем. По информации властей, за разведывательные действия ему переводили вознаграждение в криптовалюте.

Арест подтверждает выявление сети иностранной разведки, действовавшей на территории Турции.