Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что строительство железнодорожного сообщения в Азербайджан может занять не менее двух лет.

В интервью польскому телеканалу TVP World министр подчеркнул, что Ереван заинтересован в скорейшем открытии транспортных коммуникаций и восстановлении связей между двумя странами.

«Мы также можем отправлять и получать грузы, используя инфраструктуру и территорию Азербайджанской Республики», — отметил Мирзоян.

По его словам, реализация проекта станет важным шагом для развития региональной логистики и экономического сотрудничества.