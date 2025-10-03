В пятницу, 3 октября, в Астане на форуме Digital Bridge 2025 пройдет финал конкурса стартапов Astana Hub Battle. За главный приз сразятся десять команд, отобранных из 50 участников онлайн-этапа.

Победители разделят 100 тысяч долларов — по 25 тысяч на каждую команду.

Жюри возглавят ключевые фигуры IT-рынка, среди них — министр искусственного интеллекта Казахстана Жаслан Мадиев, основатель Telegram Павел Дуров, глава inDrive Арсен Томский и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. Вести мероприятие будет комик Нурлан Сабуров.

Форум Digital Bridge 2025 проходит с 2 по 4 октября и собирает тысячи специалистов и инвесторов со всего мира.