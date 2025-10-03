The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп одобрил передачу Украине разведданных для нанесения ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России. К процессу подключены американские спецслужбы и Пентагон, союзникам по НАТО предложено поступать так же.

По данным издания, это первый случай, когда США официально помогут Украине дальнобойными ударами по объектам, расположенным в глубине России — НПЗ, трубопроводам, электростанциям. Решение принято незадолго до заявления Трампа о том, что Украина при поддержке ЕС «способна вернуть все свои территории».

Кроме того, обсуждается возможность передачи Киеву ракет «Томагавк» и «Барракуда» с дальностью до 800 км, однако окончательного решения нет. В ЦРУ и военной разведке США комментировать ситуацию отказались.