Втягивание НАТО в вооруженный конфликт с Россией является «последним желанием» Вашингтона. Об этом заявил неназванный представитель Госдепартамента США, сообщает Fox News.

«Последнее, чего нам бы хотелось — это вовлечение НАТО в полномасштабную войну с Россией. Только Богу известно, как может закончиться такой конфликт», — отметил чиновник.

По его словам, потенциальная война не обязательно начинается с «большого взрыва». Чаще она развивается постепенно, через эскалацию, которая может превратиться в так называемую «спираль токсичности».

Таким образом, США подчеркивают важность сдерживания и избегания вовлечения союзников в прямое противостояние с Россией.