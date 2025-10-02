Руководитель ФИФА Джанни Инфантино поздравил Азербайджан и Узбекистан с выбором в качестве стран-хозяев чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет.

«Я рад проинформировать, что Совет ФИФА выбрал Азербайджан и Узбекистан для проведения чемпионата мира среди юношей до 20 лет в 2027 году, исторического турнира, который объединит Европу и Азию и продемонстрирует самые яркие молодые таланты нашего вида спорта.

Поздравляю обе страны и с нетерпением жду великолепного 25-го по счету турнира в 2027 году — и первого, который будет совместно организован двумя членами ФИФА», — отметил Инфантино в соцсети Instagram.