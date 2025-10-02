Президент России Владимир Путин заявил о возможности зеркального ответа на обстрелы, угрожающие Запорожской атомной электростанции.

На пленарной сессии XXII заседания международного клуба «Валдай» он отметил, что обстрелы энергетической инфраструктуры вокруг станции не прекращаются. В канун визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси были повреждены линии электропередач, что вынудило перевести АЭС на генераторы.

«Там присутствуют сотрудники МАГАТЭ, они всё видят. Мы что, сами по себе наносим удары? Это опасная игра, и на той стороне должны это понимать. У них есть АЭС на их стороне, и ничто нам не мешает отвечать зеркально. Пусть задумаются», — сказал Путин.