Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром».

Путин ответил: «Бумажный тигр? Ну идите тогда и разберитесь с этим „бумажным тигром“». Он подчеркнул, что Москва рассматривает противостояние не как войну с Украиной, а как борьбу фактически со всеми странами НАТО.

«Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а практически со всеми странами НАТО. Российская армия, российское государство и оборонная промышленность быстро адаптировались к этому вызову», — заявил президент.

