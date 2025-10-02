В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Обвиняемый Давид Ишханян обратился в суд с ходатайством о предоставлении ему списка международных организаций и медиа, зарегистрированных в Азербайджане. Председательствующий на суде судья заявил, что этот вопрос не относится к юрисдикции и деятельности суда. Он отметил, что в Азербайджане нет никаких проблем с деятельностью международных организаций. Эти организации действуют на законных основаниях и с уважением относятся к законодательству страны. Адвокат, защищающий его права, может предоставить ему список этих организаций.

Судья также сообщил Давиду Ишханяну, что видеоинтервью бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна, показанное на одном из предыдущих заседаний и использованное в качестве доказательства по делу, также будет загружено на планшеты обвиняемых.

Отметим, что после изучения интервью в суде Давид Ишханян ходатайствовал о полной загрузке видеоматериала на планшеты обвиняемых.

Судебный процесс продолжился оглашением документов по уголовным делам.

Сначала были оглашены документы об убийствах и ранениях азербайджанцев в результате обстрела вооруженных сил Армении, а также об инцидентах, произошедших в результате минных провокаций.

Затем были оглашены документы по фактам преступлений, совершенных остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями 19-20 сентября 2023 года.

В суде также были оглашены документы, подтверждающие гибель и ранения мирных жителей в результате подрыва мин и других взрывных устройств на освобожденных от оккупации территориях.

Также были оглашены документы по делу об убийстве тележурналиста Мустафаева Чингиза Фуад оглу (ему было присвоено посмертно звание «Национальный герой Азербайджана» — ред.).

В судебном заседании были оглашены документы, подтверждающие военную операцию, проведенную в селе Дашалты Шушинского района 26 января 1992 года, нападение на тепловоз ТЭМ-2-7065 на железнодорожной линии Газах-Бархударлы 23 апреля 1992 года, обстрел железнодорожной станции Бархударлы 9 сентября 1991 года и другие факты.

Кроме того, были оглашены документы, касающиеся обстрела Тертерского района во время Отечественной войны, особо крупного ущерба, причиненного ОАО TərtərPambıq, обстрела Физулинского, Бейляганского, Геранбойского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского, Джебраильского районов (село Джоджуг Марджанлы — ред.) и города Нафталан во время Отечественной войны.

В суде также были оглашены документы, касающиеся ракетного обстрела Евлахского района и села Горан Геранбойского района во время Отечественной войны, обстрела города Мингячевир и ракетного обстрела Сиязаньского, Кюрдамирского и Габалинского районов 22 октября 2020 года.

Далее были оглашены документы, касающиеся разрушений, совершенных вооруженными силами Армении на оккупированных территориях, ущерба частным домам, нежилым объектам и объектам культурного наследия.

В суде также были оглашены документы, касающиеся масштабного ущерба, нанесенного лесному фонду Лачинского района, разрушения домов в Лачинском районе и других населенных пунктах.

Были также оглашены документы, касающиеся незаконного заселения населения, контрабанды оружия на территорию Карабаха и использования фосфорных снарядов.

Исследование документов сопровождалось фотографиями из уголовных дел.

Судебный процесс продолжится 3 октября.