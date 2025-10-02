Казахстан и Азербайджан намерены увеличить объём поставок казахстанской нефти по маршруту Актау–Баку–Джейхан до 1,7 млн тонн в 2025 году.

Как сообщили в Минэнерго Казахстана, об этом договорились министры энергетики двух стран Ерлан Аккенженов и Пярвиз Шахбазов на встрече в рамках Kazenergy Week-2025 в Астане.

В 2023 году через этот маршрут было транспортировано 1,06 млн тонн. Казахстанская сторона подчеркивает стратегическое значение направления и продолжает использовать маршрут Баку–Супса в качестве резерва.

Стороны также обсудили проекты зелёного энергетического коридора и отметили, что совместные инициативы укрепляют стратегическое партнёрство и открывают новые возможности для региона.