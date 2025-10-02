Сегодня в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе продолжились соревнования по боксу в рамках III Игр стран СНГ.

В полуфинальных поединках азербайджанские спортсменки показали уверенные результаты. Айсель Фараджова (46 кг) победила представительницу Узбекистана Рухшонабону Ахадову, Амина Таги (50 кг) одержала победу над белоруской Ариной Кмитой, а Джамиля Мурадлы (54 кг) выиграла у казахстанки Аделаиды Садвакассовой.

В весовых категориях 48 и 60 кг азербайджанские боксерши Айнур Исмаилова и Гюляр Гусейнова победили спортсменок из Таджикистана и также прошли в финал. Фидан Бакарова (63 кг) одолела россиянку Злату Коновалову.

Таким образом, в финал соревнований по боксу вышли шесть азербайджанских спортсменок. Финальные поединки среди женщин-боксеров состоятся 4 октября.