Грузии необходимо развивать отношения с Азербайджаном, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе журналистам в Копенгагене.

«Мы рады, что у нас отличные отношения с нашими соседями, включая Азербайджан. Это то, что мы должны сохранять и развивать. Стратегическое партнерство и прекрасные отношения крайне важны», — отметил он.

По словам премьера, на полях встречи в Копенгагене состоялись успешные переговоры с коллегами.

«Мы сделаем все возможное для продвижения мира в нашем регионе. Именно так мы видим свою миссию в Южном Кавказе», — подчеркнул Кобахидзе.