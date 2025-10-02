Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Венгрии Тамаша Шуйока орденом «Достық» I степени, сообщает Telegram-канал Акорды.

Президент Казахстана отметил значимость визита Шуйока, его вклад в социально-экономическое развитие Венгрии и укрепление международного статуса страны. Токаев подчеркнул, что две страны связывают прочные узы дружбы, общность истории и культурные ценности.

«Сегодня наше всестороннее сотрудничество достигло беспрецедентного уровня и стало примером стратегического партнерства, которое станет достоянием будущих поколений. Достигнутые нами договоренности позволят вывести казахско-венгерские отношения на новый уровень», — заявил глава государства.

Токаев особо отметил личный вклад Шуйока в укрепление партнерства между Казахстаном и Венгрией и подчеркнул, что награда символизирует искреннее уважение казахского народа.

В свою очередь, президент Венгрии поблагодарил за оказанную честь и заверил, что будет способствовать укреплению дружбы между странами и развитию связей между Центральной Азией и Европой.