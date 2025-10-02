Жители Афганистана вышли на улицы, чтобы отпраздновать восстановление доступа к интернету, который был отключён властями страны примерно на двое суток. Об этом сообщает BBC.

По данным местных журналистов, а также сервиса мониторинга сети NetBlocks, в стране отмечается «частичное восстановление» интернета. В Кабуле сотни человек вышли на улицы, отмечая событие. «Все счастливы, держат в руках мобильные телефоны и разговаривают с близкими», — цитирует BBC одного из жителей.

Напомним, 30 сентября стало известно о полном отключении интернета на всей территории Афганистана. Ранее движение «Талибан», находящееся у власти с 2021 года, объясняло ограничение доступа в одной из провинций необходимостью «предотвращения безнравственности». Причины тотального отключения интернета власти не комментировали.