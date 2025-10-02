Потерпевший Ильхам Мамедов дал показания в Бакинском военном суде по уголовному делу граждан Республики Армения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Потерпевший рассказал, что 10 мая 2002 года, когда он, находясь на военной службе, направлялся на пост, вооруженные силы Армении захватили его в плен на равнине Харамы. В момент пленения он был безоружен. Армянские военнослужащие избили его и подвергли пыткам. Он отметил, что один из избивавших его офицеров проявил особую жестокость. Позже он узнал имя этого офицера – его звали Левон.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей, потерпевший указал на обвиняемого Левона Мнацаканяна и заявил, что это был именно он: «Он бил меня по голове кулаком, а затем прикладом автомата. Поднял меня на край окопа и открыл огонь из автомата. В тот момент я стоял спиной к позициям азербайджанской армии. Он заставил меня встать на такое место, откуда наши могли бы случайно в меня попасть. Потом они заставили меня пройти через минные поля».

И.Мамедова неделю держали на оккупированных в то время армянскими вооруженными силами территориях Азербайджана. Затем его отправили в Армению. Спустя 6 месяцев и 15 дней он был передан Азербайджану.

В ответ на вопросы стороны защиты потерпевший сказал, что не был знаком с Л.Мнацаканяном до того, как его взяли в плен, не знал его должности на тот момент: «Однако, судя по отношению к нему в то время, полагаю, что он занимал должность начальника штаба».

Отвечая на вопросы Левона Мнацаканяна, он заявил, что родился в 1973 году, а на момент нахождения в плену был в звании старшего лейтенанта. Потерпевший сказал: «Когда я окончил Азербайджанский сельскохозяйственный институт, мне присвоили звание офицера. Там была военная кафедра».