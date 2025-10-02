Почти 335 тысяч гражданских сотрудников Пентагона отправлены в неоплачиваемые отпуска из-за частичной приостановки работы правительства США. Согласно документу военного ведомства, это почти половина всего гражданского персонала.

При этом более 2 млн военнослужащих продолжат службу без выплаты зарплаты. Пентагон заявил, что в период шатдауна сосредоточится на защите границ, операциях на Ближнем Востоке, поддержании техники, судостроении, производстве боеприпасов и планах по созданию системы ПРО «Золотой купол».

Из-за отсутствия финансирования отменяются визиты иностранных делегаций и военные учения. Шатдаун начался 1 октября после того, как республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли договориться о расходах бюджета.