Два человека, включая нападавшего, погибли в результате атаки на синагогу в Манчестере (Великобритания). Об этом сообщила полиция, передаёт издание Manchester Evening News.

По данным правоохранителей, ранения получили четыре человека, среди них — сотрудник охраны. Один из местных жителей скончался от полученных травм, ещё один пострадавший находится в критическом состоянии.

Подозреваемый был застрелен полицейскими, так как при нём предполагалось наличие взрывного устройства. На месте происшествия продолжают работать сапёры и специалисты по обезвреживанию взрывчатки.

Власти призвали жителей избегать района Крампсолл, где произошел инцидент, пока продолжается расследование.

По данным BBC, нападение произошло в Йом-Кипур — один из самых важных дней иудаизма, когда верующие усиленно молятся, постятся и посещают синагоги.