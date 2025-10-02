На днях Министерство науки и образования анонсировало запуск школьных автобусов, которые на первом этапе будут обслуживать восемь государственных и три частные школы в Баку. Среди школ, которые будут обслуживаться в рамках проекта, — Элитарная гимназия, школы №6, 8, 20, 23, 27, 132-134 и 189-190. Услугой автобусов смогут воспользоваться 1200 учеников, которых будут забирать прямо из дома и доставлять в школу.

Данный проект назвали 2School. Так, запущено специальное мобильное приложение, зарегистрировавшись в котором, родители могут оставить заявку на предоставление детям постоянной услуги по перевозке в школу и обратно.

По данным авторов проекта, тарифы на перевозку учащихся посредством школьных автобусов начинаются от 100 манатов. Как прокомментировал Minval эксперт в области образования Кямран Асадов, он уточнил и выяснил, что в среднем услуги школьного автобуса стоят в пределах 240-250 манатов.

«Прежде всего, стоит подчеркнуть, что, хотя ежемесячная стоимость школьного автобуса в размере 240–250 манатов, на первый взгляд, может показаться высокой, на практике эта услуга оказывается более выгодной. Анализ показывает: родители в среднем тратят 350–400 манатов в месяц на ежедневные поездки на личном автомобиле на расстояние 10–15 километров. В эту сумму входят не только расходы на топливо, но и амортизационные расходы, время, потерянное в пробках, а также дополнительный стресс. Схожая ситуация и при использовании такси: даже для ежедневных коротких поездок в 3–4 километра расходы семьи составляют не менее 300–350 манатов в месяц. На этом фоне школьный автобус становится более экономичным решением для семейного бюджета. Однако его преимущества не ограничиваются только экономией средств. Автобус обеспечивает безопасность и регулярность перевозки детей, формирует у школьников привычку к коллективной дисциплине, а родители освобождаются от лишних материальных и временных затрат», — говорит эксперт.

По его словам, внедрение школьных автобусов не только практично, но и имеет важное педагогическое значение. Опыт других стран это подтверждает. Например, в США школьные автобусы регулируются на федеральном уровне, действуют специальные стандарты безопасности, и более 25 миллионов учеников ежедневно пользуются этим транспортом. В Турции расходы родителей фиксируются специальным регламентом, а автобусы обязаны быть оснащены ремнями безопасности, камерами и сопровождающим персоналом. В странах Европейского союза часть затрат покрывается государством или муниципалитетами, и родители платят лишь символическую сумму.

Асадов расценил внедрение школьных автобусов как позитивный шаг, однако подчеркнул, что ценовая политика должна быть адаптирована к социальному статусу семей. Ведь если в школе обучаются двое-трое детей из одного дома, то нагрузка на семейный бюджет растет. Поэтому здесь необходим дифференцированный подход. То есть для нескольких детей из одной семьи следует предоставить скидки в размере 50%, а также оказывать государственную поддержку социально уязвимым группам населения – малообеспеченным, многодетным семьям. Это обеспечит не только равные возможности для всех, но и снизит недовольство родителей.

Кроме того, важно включить в перечень услуг систему GPS-отслеживания маршрута через мобильное приложение, наличие сопровождающих в автобусах и установку систем видеонаблюдения, что повысит доверие родителей и оправдает траты.

«Статистика показывает, что в Баку ежедневно более 500 тысяч школьников ездят в школу на транспорте, из которых примерно 25%-30% — на личных автомобилях родителей или такси. Это приводит как к пробкам на дорогах, так и к дополнительным расходам. А широкое использование школьных автобусов также может в некоторой степени снизить проблему пробок в городе», — отметил Асадов.