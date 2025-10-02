Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном. Заявление, составленное фракцией «Гражданский договор», было принято 64 голосами «за» при двух воздержавшихся. Оппозиция в голосовании не участвовала.

В документе отмечается, что парламент выражает поддержку совместной декларации премьер-министра Армении и президента Азербайджана, подписанной на встрече с президентом США, и приветствует парафирование соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений с Азербайджаном.

13:45 В повестку внеочередного заседания парламента Армении включён проект заявления «Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном», сообщили армянские СМИ.

