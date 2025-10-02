МВД Франции мобилизует 76 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения порядка на 250 акциях протеста по всей стране. Об этом сообщил министр внутренних дел Брюно Ретайо, передаёт BFMTV.

«Это уже третий день, когда наши силы правопорядка будут по всей стране следить за манифестациями и протестами. Всего планируется около 250 протестных маршей. Мы задействовали немного меньше сил, чем 18 сентября, но всё равно их численность составляет 76 тыс. человек, из которых около 5 тыс. будут в Париже», — заявил министр.

Он добавил, что власти ожидают, что в рядах некоторых акций могут появиться радикальные элементы, однако правоохранительные органы готовы обеспечить мирное проведение демонстраций для всех, кто хочет выразить своё мнение без насилия.