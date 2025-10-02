На служебной территории погранотряда «Горадиз» Государственной пограничной службы была предотвращена попытка нарушения государственной границы Азербайджана со стороны Ирана.

об этом говорится в совместной информации Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета.

В результате совместных поисковых и оперативных были обнаружены и изъяты наркотические средства – марихуана общим весом 15 килограммов 200 граммов и 1490 таблеток метадона М-40.

По факту продолжаются оперативно-следственные действия.