Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей. Об этом сообщает японское издание Nikkei Asia. Перед этим американский президент планирует посетить Малайзию, Японию и Южную Корею.

Согласно Nikkei Asia, в Куала-Лампуре Трамп проведёт встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой, среди прочего, обсудят вопросы закупок российской нефти. В Токио президент США встретится с новым премьер-министром Японии, который будет избран в ближайшее время.

В Южной Корее, где с 31 октября по 1 ноября пройдёт саммит АТЭС, возможна встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.