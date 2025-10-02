Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали запись в аккаунтах X о встрече с Ильхамом Алиевым в Копенгагене.

«Мы провели очень конструктивные переговоры с президентом Азербайджана сегодня. Мы поздравили Азербайджан с недавним историческим прорывом, достигнутым с Арменией в Вашингтоне при поддержке Дональда Трампа. Это важный шаг на пути к прочному миру в регионе. Мы ценим Азербайджан как важного партнёра и настроены на дальнейшее укрепление наших связей. Мы продолжим инвестировать в региональную взаимосвязанность — в транспорт, энергетику и цифровую сферу — через нашу стратегию Global Gateway», — написал Кошта.