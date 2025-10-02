Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с осенне-зимним сезоном.

В обращении подчёркивается, что использование старых и изношенных шин в осенне-зимний период создаёт серьёзную опасность:

«Во время дальних поездок неисправности шин проявляются быстрее, что может привести к нарушению нормативных требований и даже к их разрыву».

Согласно законодательству, эксплуатация транспортных средств не допускается, если глубина рисунка протектора шин не соответствует нормам, на протекторе или боковой части есть повреждения либо на одной оси установлены шины с разным рисунком протектора. Все неисправности должны быть устранены.

Иногда визуально «новые» шины могут оказаться непригодными из-за истечения срока службы или неправильного хранения, что также приводит к серьёзным последствиям при эксплуатации.

В связи с этим Главное управление Дорожной полиции обращается к водителям и владельцам транспортных средств с призывом учитывать данные рекомендации, чтобы безопасно преодолевать трудности, возникающие при любых погодных условиях.

«Не забудем: для комфортного и безопасного прибытия к месту назначения крайне важно, чтобы автомобильные шины были исправны и соответствовали сезону», — говорится в обращении.