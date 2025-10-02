На границе России и Казахстана образовались многокилометровые очереди грузовиков, следующих из Китая, сообщает «Коммерсант».

По данным логистических компаний, проблема обострилась с середины сентября из-за усиленного контроля за товарами двойного назначения и санкционной продукцией — электроникой, дронами, одеждой и брендовыми товарами.

На некоторых пунктах пропуска, включая «Маштаково», число ожидающих машин оценивается в несколько тысяч. Фуры занимают парковки и обочины, часть перевозчиков предпочитает «выжидать момент» в отстойниках.

В России и Казахстане подтверждают проведение дополнительных проверок. Эксперты считают, что ситуация связана с ужесточением соблюдения западных санкций и может носить долгосрочный характер.